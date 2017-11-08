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"Ренн" уволил главного тренера Кристиана Гуркюффа

Кристиан Гуркюфф был отправлен в отставку с поста главного тренера "Ренна", сообщает L’Equipe.

Вместо 62-летнего специалиста команду временно возглавили Мишель Труан и Ландри Шовен, работающие с молодежным составом.

Приемниками Гуркюффа могут стать Лоран Блан или Габриэль Хайнце.
Теги: Ренн
Сегодня, 08:42
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