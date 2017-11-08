"Ренн" уволил главного тренера Кристиана Гуркюффа

Кристиан Гуркюфф был отправлен в отставку с поста главного тренера "Ренна", сообщает L’Equipe.Вместо 62-летнего специалиста команду временно возглавили Мишель Труан и Ландри Шовен, работающие с молодежным составом.Приемниками Гуркюффа могут стать Лоран Блан или Габриэль Хайнце.