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Гурам Аджоев: Божович оправдывают свое приглашение в "Арсенал"

Президент тульского "Арсенала" Гурам Аджоев назвал оправданным приглашение черногорского главного тренера Миодрага Божовича.

"Прекрасно помню, как Божович работал в России. Почему остановились на его кандидатуре? Он максималист. А (форварда Луку) Джорджевича мы имели возможность взять в аренду.

С игроком договорились. Слава богу и один, и второй оправдывают свое приглашение", - передает слова Аджоева "Р-Спорт".
Теги: Аджоев Арсенал Тула
Сегодня, 09:20
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