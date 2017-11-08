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Москва Краснодар
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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Антон Миранчук: еси нужно всех разрывать за майку Месси, то мне она не нужна
Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук заявил, что не собирается "разрывать" партнеров по сборной России за футболку Лионеля Месси.
– Владислав Игнатьев считает, что вы с Алексеем загрызете его, если он заберет футболку Месси.
– Да вообще об этом пока не думаем. 11 основных, многие выйдут на замену – да вся команда же подумает взять! Конечно, я бы очень хотел. Но важно, чтобы это не выглядело так, будто всех разорву, лишь бы получить майку себе. Если так – мне она вообще не нужна.
– У брата футболка Лео уже есть?
– Бутсы у него точно от Месси – Леша в его команду входит. Брату Лео вообще по жизни больше нравился. Но за "Барсу" болели всегда вместе, смотрели все матчи. Еще когда Месси только начинал – под 30-м номером, потом под 19-м.
Помню его первый гол в 2005 году: как он красиво перебросил после паса Роналдинью! Читали о Месси тоже много. Виейра вспоминал, когда он играл за "Ювентус": "Мы били-били Месси, а ему все равно! Поднимается и опять тащит мяч".
СЭ
– Владислав Игнатьев считает, что вы с Алексеем загрызете его, если он заберет футболку Месси.
– Да вообще об этом пока не думаем. 11 основных, многие выйдут на замену – да вся команда же подумает взять! Конечно, я бы очень хотел. Но важно, чтобы это не выглядело так, будто всех разорву, лишь бы получить майку себе. Если так – мне она вообще не нужна.
– У брата футболка Лео уже есть?
– Бутсы у него точно от Месси – Леша в его команду входит. Брату Лео вообще по жизни больше нравился. Но за "Барсу" болели всегда вместе, смотрели все матчи. Еще когда Месси только начинал – под 30-м номером, потом под 19-м.
Помню его первый гол в 2005 году: как он красиво перебросил после паса Роналдинью! Читали о Месси тоже много. Виейра вспоминал, когда он играл за "Ювентус": "Мы били-били Месси, а ему все равно! Поднимается и опять тащит мяч".
СЭ
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