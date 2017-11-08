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Матч Англия - Германия станет первым для англичан, где применят систему видеоповторов

Товарищеский матч Англия - Германия на стадионе "Уэмбли" станет первым для англичан, где будет задействована система видеоповторов, передает The Times.

Игру, которая состоится 10 ноября, будет судить польская бригада во главе с главным арбитром Павлом Рачковски.

Сообщается, что стадион "Уэмбли" уже получил сертификацию для применения системы видеопомощи.
Теги: Сборная Англии
Сегодня, 09:59
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