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Антон Миранчук: об интересе "Спартака" ничего не слышал

Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук рассказал, что хотел бы поиграть в Европе.

– Вы с братом мечтаете попасть в "Барселону". Правда ли, что вами интересовался "Спартак"?

– Я об этом ничего не слышал. Вообще новостей никаких не читаю.

– А могли бы когда-то туда уйти?

– Как показывает футбол, случиться может все что угодно. Никто не знает, сколько еще клубов будет в моей карьере. Я сейчас в "Локомотиве", и мне здесь все нравится. Вот стремление однажды поиграть за границей, конечно, есть.

СЭ
Теги: Миранчук Ан. Локомотив
Сегодня, 10:17
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№3 Написал: pfkegjbl 2 Мценск (Сегодня, 11:39) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Стратег
Антоха, ты сезон отыграл в эстонской Левадии, а это заграница. .

И норм отыграл вроде. 30 матчей 14 голов


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Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know (с) Metallica
Регистрация: 3.05.2012
№2 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 10:32) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Стратег
Антоха, ты сезон отыграл в эстонской Левадии, а это заграница. .

Курица не птица,Болгария(Эстония) не заграница laughing


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№1 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 10:30) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Антоха, ты сезон отыграл в эстонской Левадии, а это заграница. .
Регистрация: 29.10.2010
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