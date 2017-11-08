Антон Миранчук: об интересе "Спартака" ничего не слышал

Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук рассказал, что хотел бы поиграть в Европе.– Я об этом ничего не слышал. Вообще новостей никаких не читаю.– Как показывает футбол, случиться может все что угодно. Никто не знает, сколько еще клубов будет в моей карьере. Я сейчас в "Локомотиве", и мне здесь все нравится. Вот стремление однажды поиграть за границей, конечно, есть.