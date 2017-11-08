Источник: в "ПСЖ" все замечают, как Неймар относится к Унаи Эмери

Нападающий "ПСЖ" Неймар недоволен работой главного тренера команды Унаи Эмери, передает L’Equipe. Как сообщил источник в команде, это заметно по поведению бразильца на тренировках."Все замечают, как Неймар относится к тренеру. Иногда жестом или взглядом он дает понять, что не хочет его слышать, чтобы тренер оставил его в покое", - рассказал источник.