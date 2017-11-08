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Источник: в "ПСЖ" все замечают, как Неймар относится к Унаи Эмери

Нападающий "ПСЖ" Неймар недоволен работой главного тренера команды Унаи Эмери, передает L’Equipe. Как сообщил источник в команде, это заметно по поведению бразильца на тренировках.

"Все замечают, как Неймар относится к тренеру. Иногда жестом или взглядом он дает понять, что не хочет его слышать, чтобы тренер оставил его в покое", - рассказал источник.
Теги: Эмери Неймар
Сегодня, 10:45
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(0)
№4 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 11:23) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Надо пригласить консультантишком Дзюбу.
Регистрация: 20.03.2014
№3 Написал: Br.Li (Сегодня, 10:59) #
  • 0
  •  (2)

Достали уже,наверное,эти игрочишки Тренера! Не дают спокойно работать!
Регистрация: 21.08.2014
№2 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 10:57) #
  • -1
  •  (3)
online

Второй раз история превращается в фарс.
Регистрация: 3.03.2007
№1 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 10:50) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
шлюба: неймар, братуха, хочешь футболками обменяемся?


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1:5 - так выглядит тяжёлый рынок
Регистрация: 8.09.2008
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