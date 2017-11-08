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Месси, Агуэро и Ди Мария не вышли на тренировку сборной Аргентины

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси не вышел на тренировку сборной Аргентины в Тушине, передает "Советский спорт".

На занятие вышли порядка 14-15 полевых игроков и трех вратарей.

Кроме Месии на тренировке не было Серхио Агуэро, Анхеля Ди Марии, еще некоторых футболистов, а также главного тренера аргентинцев Хорхе Сампаоли.
Теги: Сборная Аргентины Месси
Сегодня, 10:57
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№2 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 11:26) #
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Я тоже утром из дому еле вышел - все в инее, машины в корке изо льда, промозгло..... Я представляю oxyенчик аргентинцев - просто физически - из теплого рая в холодный ад,

Поэтому они и в Зине не заиграют - вся Южная Америка довольно сильно прибивается морозом. Бразилия сильнее, Аргентина меньше - Парагваи нaxyй, на всю плоскость.
Регистрация: 3.03.2007
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 11:08) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Выйдут на пару минут в игре со сборной России, что бы доепаться нельзя было за потраченные на игру миллион евро. На этом их участие и закончится. В общем это будет игра на отъебись от сборной Аргентины. Уверен.


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