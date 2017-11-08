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Все игроки сборной России, кроме Фернандеса, тренируются в общей группе

Сборная России сегодня проводит тренировку в рамках подготовки к контрольному матчу с национальной командой Аргентины.

Защитник ЦСКА Марио Фернандес работает по индивидуальной программе. Все остальные футболисты продолжают подготовку к матчу на поле, передает корреспондент Rusfootball.info.
Теги: Сборная России
Сегодня, 11:42
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№3 Написал: Frankenstein (Сегодня, 12:49) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
лично осмотр проводил?

тут и без осмотра ясно все,только вы ослы можете верить в совпадения и усераться до последнего,как в случае с локтем Вернблума в матче с Локо
Регистрация: 3.08.2016
№2 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 12:44) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Frankenstein
травмы симулируют

лично осмотр проводил?


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№1 Написал: Frankenstein (Сегодня, 12:09) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
гнать всех ослосимулянтов из сборной,как нужно играть за сборную так постоянно травмы симулируют Головин и Фернандес,а второго еще лишить гражданства,так как не фига прикрываться сборной чтобы решать клубные проблемы лимита
Регистрация: 3.08.2016
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