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Болельщик "Спартака" подал в суд на испанскую полицию

Болельщик "Спартака" подал в суд на испанскую полицию после выездного матча Лиги чемпионов с "Севильей" (1:2).

Полиция применила силу к фанатам красно-белых, в результате чего одному из них разбили голову. Болельщик обвиняет органы правопорядка в неоправданном насилии.

"В Севилье нам отказали различные органы. Заявление подали в Барселоне. Друзья в Москве собрали видеодоказательства и сделали фотографию того, кто меня ударил. Приложили все документы. Со слов того, кто принимал заявление, он переправил его в Мадрид.

Если следствие установит, что спецсредства применялись без оснований, можно будет жаловаться в Европейский суд по правам человека и требовать компенсацию", - передает слова болельщика "Чемпионат".
Теги: Спартак Севилья
Сегодня, 12:46
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(4)
№3 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 13:32) #
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online

Цитата: Algus64
которая очень хочет отделиться от Испании вообще?


Потому и приняли заявление...
Регистрация: 26.01.2007
№2 Написал: VIOLATOR Новосибирск (Сегодня, 13:21) #
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Болеет за:
«Спартак»
Удачи!
На сегодняшний день - Барселона это Испания.


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Гарри Линикер - провел более 600 матчей и не получил ни одной желтой карточки.Книга Рекордов Гинеса.
Регистрация: 16.05.2015
№1 Написал: Algus64 Волгоград (Сегодня, 12:56) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
А он в курсе, что Севилья - Андалузия, а Барселона - Каталония, которая очень хочет отделиться от Испании вообще?
Регистрация: 22.02.2013
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