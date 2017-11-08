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Рядом с "Лужниками" ограничат продажу алкоголя в день матча с Аргентиной

Власти Москвы ограничат продажу алкоголя в торговых точках рядом со стадионом "Лужники", передает "СЭ".

Ограничение будет действовать 11 ноября – в день товарищеского матча между сборными России и Аргентины, который пройдет на этой арене.

В целях повышения мер безопасности также ограничат продажу спиртных и безалкогольных напитков в стеклянной таре в районе станций метро "Спортивная" и "Воробьевы горы".
Сегодня, 12:59
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№1 Написал: nami-sv (Сегодня, 13:23) #
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Регистрация: 9.08.2015
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