На матч Россия - Аргентина реализовано около 74-х тысяч билетов

Около 74-х тысяч билетов продано на товарищеский матч между Россией и Аргентиной, который пройдет 11 ноября в "Лужниках"."Продали практически все билеты – порядка 74 тысяч. Две-три тысячи в продаже еще есть – осталось достаточно много дорогих билетов в "скай боксы". Часть билетов мы раздавали представителям футбольной семьи – детским школам и региональным федерациям РФС, но какой-то глобальной истории не было", - сообщил глава коммерческого департамента РФС Владимир Карпович.