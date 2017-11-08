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Антон Миранчук: будем играть на победу в матче с Аргентиной

Полузащитник сборной России Антон Миранчук поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча команды с Аргентиной, передает корреспондент Rusfootball.info.

- Как идет подготовка к игре?

- Все идет своим чередом. Сегодня разберем игру сборной Аргентины. Думаю, все знают как они играют, все-таки это топ-команда. А минусы и плюсы посмотрим и уже перейдем к более интенсивным тренировкам, подготавливающим к матчам.

- Как состояние команды ? Готовы к матчу?

- Матч покажет. Мы отдадим все силы на поле. Нам выпадает отличный шанс сыграть с топ-командой.

- Выбрали человека, который обменяется футболкой с Месси.

- Понятно, что все хотят ее взять. Но если будет какая-то перепалка, то я не буду в ней участвовать.

- Нет зажима в команде перед серьезным соперником?

- Нет. Наоборот, нам интересно. Ажиотаж к матчу подстегивает нас. Будем играть на победу.

- Россия покажет оборонительный или атакующий футбол?

- Посмотрите на матче.

- Часто к вам обращаются друзья, родственники за билетами на матч?

- Да, спрашивают и хотят попасть. Сколько смогу - помогу им.
Теги: Миранчук Ан. Сборная России
Сегодня, 13:39
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№1 Написал: Анатолий Ctkbdthcnjd (Сегодня, 15:04) #
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Болеет за:
«Зенит»
Ну для этого нужно как минимум по воротам попасть
Регистрация: 7.06.2017
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