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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Антон Миранчук: будем играть на победу в матче с Аргентиной
Полузащитник сборной России Антон Миранчук поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча команды с Аргентиной, передает корреспондент Rusfootball.info.
- Как идет подготовка к игре?
- Все идет своим чередом. Сегодня разберем игру сборной Аргентины. Думаю, все знают как они играют, все-таки это топ-команда. А минусы и плюсы посмотрим и уже перейдем к более интенсивным тренировкам, подготавливающим к матчам.
- Как состояние команды ? Готовы к матчу?
- Матч покажет. Мы отдадим все силы на поле. Нам выпадает отличный шанс сыграть с топ-командой.
- Выбрали человека, который обменяется футболкой с Месси.
- Понятно, что все хотят ее взять. Но если будет какая-то перепалка, то я не буду в ней участвовать.
- Нет зажима в команде перед серьезным соперником?
- Нет. Наоборот, нам интересно. Ажиотаж к матчу подстегивает нас. Будем играть на победу.
- Россия покажет оборонительный или атакующий футбол?
- Посмотрите на матче.
- Часто к вам обращаются друзья, родственники за билетами на матч?
- Да, спрашивают и хотят попасть. Сколько смогу - помогу им.
- Как идет подготовка к игре?
- Все идет своим чередом. Сегодня разберем игру сборной Аргентины. Думаю, все знают как они играют, все-таки это топ-команда. А минусы и плюсы посмотрим и уже перейдем к более интенсивным тренировкам, подготавливающим к матчам.
- Как состояние команды ? Готовы к матчу?
- Матч покажет. Мы отдадим все силы на поле. Нам выпадает отличный шанс сыграть с топ-командой.
- Выбрали человека, который обменяется футболкой с Месси.
- Понятно, что все хотят ее взять. Но если будет какая-то перепалка, то я не буду в ней участвовать.
- Нет зажима в команде перед серьезным соперником?
- Нет. Наоборот, нам интересно. Ажиотаж к матчу подстегивает нас. Будем играть на победу.
- Россия покажет оборонительный или атакующий футбол?
- Посмотрите на матче.
- Часто к вам обращаются друзья, родственники за билетами на матч?
- Да, спрашивают и хотят попасть. Сколько смогу - помогу им.
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