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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Марио Фернандес: постараюсь быть готов к матчу с аргентинцами
Защитник сборной России Марио Фернандес рассказал о подготовке команды к товарищеским матчам с Аргентиной и Испанией. Его сова передает корреспондент Rusfootball.info.
- Как самочувствие? Сможете сыграть против аргентинцев?
- Я получил достаточно неприятную травму. Повреждение не позволяло мне тренироваться, я в основном занимался лечением. После игры с “Локомотивом” нога еще больше воспалилась, и теперь заново приходится восстанавливаться. Но я сделаю все возможное, чтобы быть в распоряжении главного тренера на матч с аргентинцами
- Несколько дней назад вы рубились на поле с “Локомотивом”, а теперь находитесь вместе в команде. Как атмосфера на фоне той встречи?
- На поле могут кипеть страсти, происходить все, что угодно. Но как только матч заканчивается, мы сразу становимся друзьями. У нас очень теплые отношения с игроками и “Локомотива”, и “Зенита” и всех других команд. Тем более у нас есть общая цель - хорошее выступление за сборную.
- Лично для вас, как для бразильца, матч с Аргентиной будет особенно принципиален?
- Я бы не стал говорить. Аргентина - сильная команд, но давайте не будет обижать и другие сборные. Предстоит обычная игра, какие уже были с Кореей или Ираном.
- Как самочувствие? Сможете сыграть против аргентинцев?
- Я получил достаточно неприятную травму. Повреждение не позволяло мне тренироваться, я в основном занимался лечением. После игры с “Локомотивом” нога еще больше воспалилась, и теперь заново приходится восстанавливаться. Но я сделаю все возможное, чтобы быть в распоряжении главного тренера на матч с аргентинцами
- Несколько дней назад вы рубились на поле с “Локомотивом”, а теперь находитесь вместе в команде. Как атмосфера на фоне той встречи?
- На поле могут кипеть страсти, происходить все, что угодно. Но как только матч заканчивается, мы сразу становимся друзьями. У нас очень теплые отношения с игроками и “Локомотива”, и “Зенита” и всех других команд. Тем более у нас есть общая цель - хорошее выступление за сборную.
- Лично для вас, как для бразильца, матч с Аргентиной будет особенно принципиален?
- Я бы не стал говорить. Аргентина - сильная команд, но давайте не будет обижать и другие сборные. Предстоит обычная игра, какие уже были с Кореей или Ираном.
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