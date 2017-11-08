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Источник: глава совета директоров "Локомотива" инициирует отставку Ильи Геркуса

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков на заседании совета в четверг инициирует отставку президента железнодорожников Ильи Геркуса, сообщил источник, близкий к ситуации.

"На ближайшем совете директоров футбольного "Локомотива" в четверг председатель совета директоров Анатолий Мещеряков инициирует отставку президента Ильи Геркуса.

Формальный повод выглядит странным, клубом был превышен бюджет, выделенный на летние трансферы. Геркус следовал пожеланиям главного тренера по усилению состава и замене травмированных Ари и (Ведрана) Чорлуки при молчаливом согласии совета директоров. Реальным же поводом является требование Мещерякова нанять для работы в академии клуба "своих людей", - сказал источник агентству "Р-Спорт".
Теги: Геркус Локомотив
Сегодня, 13:57
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12
(1)
№12 Написал: gall77 Северо-Запад (Сегодня, 15:22) #
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online

мясные опять включили пластинку..вот в свинарнике то не сидится..на 5-м то месте blush


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FC Darmstadt 98
Регистрация: 29.01.2009
№11 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 14:54) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
бомжи опять включили заезженную пластинку!..твари ипаные..
Регистрация: 22.05.2015
№10 Написал: Царь Руссо Тула (Сегодня, 14:44) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: ММВ
Цитата: Царь Руссо
да,соломки подстелил. я офигею если Геркуса уберут! там же цепная реакция пойдет...

Неужели кто то настолько не хочет видеть Локо на 1 месте, что расшатывает команду таким образом?

скорее слишком сильно хотят видеть газовый пузырь на 1 месте. ведь мы и без трансферов заслуженно взяли первый круг)
Регистрация: 9.11.2011
№9 Написал: Paolo_Di_Canio (Сегодня, 14:42) #
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Цитата: ММВ
Цитата: Царь Руссо
да,соломки подстелил. я офигею если Геркуса уберут! там же цепная реакция пойдет...

Неужели кто то настолько не хочет видеть Локо на 1 месте, что расшатывает команду таким образом?

Пару лет назад на Ростов , идущий тогда на первом-втором месте, тонны говна выливались.
Год назад были истории про какие-то конфликты и типо отставку Карреры в Спартаке)
Может в этом какая-то закономерность есть ?)
Регистрация: 21.12.2016
№8 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 14:35) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Царь Руссо
да,соломки подстелил. я офигею если Геркуса уберут! там же цепная реакция пойдет...

Неужели кто то настолько не хочет видеть Локо на 1 месте, что расшатывает команду таким образом?


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№7 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 14:35) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Глупость очередной вброс, перед предыдущим увольняли Штоффельхауса - теперь Геркуса скорее всего вброс от Бомжей, но может быть и от мясных !!!!
Регистрация: 18.03.2012
№6 Написал: nami-sv (Сегодня, 14:18) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Опять бомжи включают психологический прессинг.Одна и таже схема.Ростов,Спартак,а теперь настала очередь Локомотива.Конкурента увидели однако..
Регистрация: 9.08.2015
№5 Написал: Царь Руссо Тула (Сегодня, 14:17) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Кепончег УЕФА
Если правда, то это грамотный опережающий ход от геркуса, теперь так просто не сформулируешь отставку

да,соломки подстелил. я офигею если Геркуса уберут! там же цепная реакция пойдет...
Регистрация: 9.11.2011
№4 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 14:03) #
  • -6
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: stepanmlc
обратно в синит ?

я вообще поражаюсь как руководители Локо могли поставить Президентом истинного бомжа


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"поперечно задовые всегда минусуют!"
Регистрация: 26.10.2016
№3 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 14:02) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Локомотив»
Ерунда какая то.


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ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008
№2 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 14:02) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Если правда, то это грамотный опережающий ход от геркуса, теперь так просто не сформулируешь отставку


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1:5 - так выглядит тяжёлый рынок
Регистрация: 8.09.2008
№1 Написал: stepanmlc (Сегодня, 14:00) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
обратно в синит ?


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
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