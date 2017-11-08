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Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Источник: глава совета директоров "Локомотива" инициирует отставку Ильи Геркуса
Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков на заседании совета в четверг инициирует отставку президента железнодорожников Ильи Геркуса, сообщил источник, близкий к ситуации.
"На ближайшем совете директоров футбольного "Локомотива" в четверг председатель совета директоров Анатолий Мещеряков инициирует отставку президента Ильи Геркуса.
Формальный повод выглядит странным, клубом был превышен бюджет, выделенный на летние трансферы. Геркус следовал пожеланиям главного тренера по усилению состава и замене травмированных Ари и (Ведрана) Чорлуки при молчаливом согласии совета директоров. Реальным же поводом является требование Мещерякова нанять для работы в академии клуба "своих людей", - сказал источник агентству "Р-Спорт".
"На ближайшем совете директоров футбольного "Локомотива" в четверг председатель совета директоров Анатолий Мещеряков инициирует отставку президента Ильи Геркуса.
Формальный повод выглядит странным, клубом был превышен бюджет, выделенный на летние трансферы. Геркус следовал пожеланиям главного тренера по усилению состава и замене травмированных Ари и (Ведрана) Чорлуки при молчаливом согласии совета директоров. Реальным же поводом является требование Мещерякова нанять для работы в академии клуба "своих людей", - сказал источник агентству "Р-Спорт".
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