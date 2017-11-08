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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Томь" повторила акцию "Луча-Энергии", задержав начало матча
Игроки "Томи" провели акцию протеста перед домашней игрой против "Крыльев Советов" в рамках 22-го тура первенства ФНЛ. Томичи задержали начало матча на 5 минут.
Причина демарша, как и в недавнем подобном случае с "Лучом-Энергией", связана с финансами: футболисты томской команды в нынешнем сезоне не получили еще ни одной зарплаты. Последние выплаты в клубе были за май.
Главный тренер "Томи" Валерий Петраков ранее сообщил, что деньги должны были поступить 30 октября, но произошла задержка. Отмечается, что перед матчем в раздевалку зелено-белых заходил исполнительный директор ФНЛ Иван Шабанов, пытавшийся отговорить игроков от проведения акции.
Матч ТВ
Причина демарша, как и в недавнем подобном случае с "Лучом-Энергией", связана с финансами: футболисты томской команды в нынешнем сезоне не получили еще ни одной зарплаты. Последние выплаты в клубе были за май.
Главный тренер "Томи" Валерий Петраков ранее сообщил, что деньги должны были поступить 30 октября, но произошла задержка. Отмечается, что перед матчем в раздевалку зелено-белых заходил исполнительный директор ФНЛ Иван Шабанов, пытавшийся отговорить игроков от проведения акции.
Матч ТВ
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