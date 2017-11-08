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"Томь" повторила акцию "Луча-Энергии", задержав начало матча

Игроки "Томи" провели акцию протеста перед домашней игрой против "Крыльев Советов" в рамках 22-го тура первенства ФНЛ. Томичи задержали начало матча на 5 минут.

Причина демарша, как и в недавнем подобном случае с "Лучом-Энергией", связана с финансами: футболисты томской команды в нынешнем сезоне не получили еще ни одной зарплаты. Последние выплаты в клубе были за май.

Главный тренер "Томи" Валерий Петраков ранее сообщил, что деньги должны были поступить 30 октября, но произошла задержка. Отмечается, что перед матчем в раздевалку зелено-белых заходил исполнительный директор ФНЛ Иван Шабанов, пытавшийся отговорить игроков от проведения акции.

Матч ТВ
Теги: Томь
Сегодня, 14:48
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№2 Написал: Он_вам_не_димон (Сегодня, 15:28) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ровно сделали, толку 0
Регистрация: 18.06.2017
№1 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 15:23) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
17 место Томь 21 игра 20 очков
Идите на завод, за что деньги то платить

Любители после работы наверное лучшие результаты покажут, давно пора разогнать этих попрошаек
Регистрация: 17.05.2013
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