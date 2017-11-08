Александр Бубнов: Марадона тогда показал против нас сумасшедший уровень ТТД

Эксперт Александр Бубнов высказался в преддверии товарищеского матча сборных России и Аргентины и вспомнил о своем опыте игры против южноамериканцев.– На момент встречи аргентинцы были чемпионами мира, и в их составе было сразу девять игроков, которые выиграли титул в 1978 году. Плюс Марадона и Диас, ставшие лучшими на юниорском ЧМ. Что касается первого, то уже тогда было видно, что это выдающийся футболист, о чем после матча сказал и Бесков. 165 ТТД при 16 процентах брака и забитом мяче – на таких сумасшедших показателях он тогда отыграл с нами.– Тенгиз Сулаквелидзе. Бесков долго объяснял ему, как именно действовать против Марадоны, дал персональное задание. Тот в итоге весь матч за ним носился по пятам, тем более опыт такой у него на позиции опорного полузащитника уже был.– В основном отвечал за Диаса, но приходилось и страховать партнеров в отдельных эпизодах. Особых подробностей сечйчас уже и не вспомню, но в эпизоде с пропущенным голом пытался помешать Марадоне забить, стелился под его удар. Нужно отдать ему должное, так как бил он с левой классно – мяч пролетел надо мной.– Безусловно. Тогда у нас был во многом экспериментальный состав – не было Блохина и еще нескольких футболистов, чуть позже стабильно выступавших за сборную. Кроме того, это был не отдельный матч, а целая серия игр, которая началась со встречи с "Атлетико" в Мадриде. Затем мы отправились в Бразилию, где померялись силами с "Сан-Паоло" и сборной штата, а уже следом – в Аргентину, где также сыграли и с молодежной сборной. То есть пять контрольных матчей и примерно двухнедельный сбор, который был для нас очень полезен.– Довольно тяжело, так как лидеры этих команд – Марадона и Месси – находятся в разных статусах. Первый в 1980-м только начинал выступать за сборную, тогда как второй является ее лидером на протяжении многих лет. Другое дело, что по статусу та Аргентина как чемпион мира котировалась все же выше. Нынешняя доходила до финала в 2014 году, так что ее тоже стоит признать серьезным соперником, но отличия все же есть.– Пусть тогда у нашей команды и был экспериментальный состав, но она все была посильнее этой. Никакого страха перед аргентинцами у нас не было – просто интересно было проверить себя на фоне столь сильного соперника. И мы были конкурентоспособны и не позволили хозяевам завладеть тотальным преимуществом. Конечно, контрольные матчи от официальных отличаются, но тем не менее, это было серьезное испытание. В целом сыграли достойно и получили важный опыт, который теперь нужен и команде Черчесова. Все-таки до этого сборная России встречалась в основном с не самыми именитыми соперниками, если не считать Португалию и Бельгию. Кстати, любопытно, справилась бы с ними Аргентина, у которой в последнее время было немало проблем. В любом случае полезно будет оценить свой уровень в матче с такой командой. Из своего опыта знаю, как много подобные матчи значат для развития игрока. Команде это просто необходимо для обретения уверенности в своих силах.