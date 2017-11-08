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"Тамбов" на последних минутах вырвал победу над "Балтикой"

"Тамбов" на своем поле обыграл "Балтику" в рамках 22-го тура ФНЛ.

Первенство ФНЛ. 22-й тур

"Тамбов" – "Балтика" (Калининград) – 2:1

Голы: Часовских, 66, Трусевич, 90 – Чуперка, 51.
Теги: Тамбов Балтика
Сегодня, 15:13
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