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Андрей Ещенко: в "Спартаке" нашел своего тренера, свой коллектив

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко ответил на вопрос о своей игре в составе красно-белых в этом сезоне.

"Почему стал активнее подключаться вперед? Тут, наверное, много факторов. Все-таки через какое-то время ты понимаешь – ты нашел своего тренера, свой коллектив, в котором стараешься все делать на пользу команде. Плюс собственный опыт понимания игры, различных ситуаций. К тому же позволяют физические качества, которые сейчас находятся на уровне.

Если ты бежишь вперед, подключаешься, значит, ты должен и успеть назад. Кто-то в силу своих физических данных не может совершать такие рейды, кто-то наоборот заточен на поддержку атаки", - цитирует Ещенко "Bobsoccer".
Теги: Ещенко Спартак
Сегодня, 15:25
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