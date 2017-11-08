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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Андрей Ещенко: в "Спартаке" нашел своего тренера, свой коллектив
Защитник "Спартака" Андрей Ещенко ответил на вопрос о своей игре в составе красно-белых в этом сезоне.
"Почему стал активнее подключаться вперед? Тут, наверное, много факторов. Все-таки через какое-то время ты понимаешь – ты нашел своего тренера, свой коллектив, в котором стараешься все делать на пользу команде. Плюс собственный опыт понимания игры, различных ситуаций. К тому же позволяют физические качества, которые сейчас находятся на уровне.
Если ты бежишь вперед, подключаешься, значит, ты должен и успеть назад. Кто-то в силу своих физических данных не может совершать такие рейды, кто-то наоборот заточен на поддержку атаки", - цитирует Ещенко "Bobsoccer".
"Почему стал активнее подключаться вперед? Тут, наверное, много факторов. Все-таки через какое-то время ты понимаешь – ты нашел своего тренера, свой коллектив, в котором стараешься все делать на пользу команде. Плюс собственный опыт понимания игры, различных ситуаций. К тому же позволяют физические качества, которые сейчас находятся на уровне.
Если ты бежишь вперед, подключаешься, значит, ты должен и успеть назад. Кто-то в силу своих физических данных не может совершать такие рейды, кто-то наоборот заточен на поддержку атаки", - цитирует Ещенко "Bobsoccer".
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