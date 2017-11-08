Анатолий Бышовец: думаю, условия участия Месси в матче с Россией отдельно оговорены

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец высказался относительно предстоящих матчах сборной России с Аргентиной и Испанией.– Такие матчи дают достаточно информации, чтобы можно было сверить тот курс, которым идет наша сборная. Позволит получить ответ на вопрос: все ли правильно делается? И информация, которую получит наш тренерский штаб вне зависимости от результата, будет очень полезной.– Не думаю, что Месси рано заменят. Думаю, условия его участия отдельно оговорены. Я вспоминаю, как мы со сборной СССР ездили на товарищеские матчи в Южную Америку. Если в составе был Лев Иванович Яшин, организаторы обеспечивали совсем другие условия – это касается и гостиниц, и материальных условий. Конечно, речь о миллионах не шла. С такой же ситуаций я сталкивался, когда тренировал сборную Южной Кореи и приезжал Марадона.– Для сборных не существует товарищеских матчей. И такие матчи для футболистов – это вызов, они представляют свою страну, они играют для своих болельщиков.– Матчи с любым соперником дают хорошую пищу для размышления, а игры с такими – тем более.– Есть соперники, которые тебя тестируют, а есть соперники, которые позволят закрепить наработанное. Сейчас у РФС есть все условия, чтобы выполнять пожелания тренера по выбору соперников.