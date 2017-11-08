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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Анатолий Бышовец: думаю, условия участия Месси в матче с Россией отдельно оговорены
Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец высказался относительно предстоящих матчах сборной России с Аргентиной и Испанией.
– Встречи с такими соперниками не подорвут уверенность в своих силах у футболистов нашей сборной?
– Такие матчи дают достаточно информации, чтобы можно было сверить тот курс, которым идет наша сборная. Позволит получить ответ на вопрос: все ли правильно делается? И информация, которую получит наш тренерский штаб вне зависимости от результата, будет очень полезной.
– Нет опасения, что Месси отыграет минут сорок и уйдет? А ведь зрители идут на него.
– Не думаю, что Месси рано заменят. Думаю, условия его участия отдельно оговорены. Я вспоминаю, как мы со сборной СССР ездили на товарищеские матчи в Южную Америку. Если в составе был Лев Иванович Яшин, организаторы обеспечивали совсем другие условия – это касается и гостиниц, и материальных условий. Конечно, речь о миллионах не шла. С такой же ситуаций я сталкивался, когда тренировал сборную Южной Кореи и приезжал Марадона.
– Но есть опасения: будут ли аргентинцы играть в полную силу?
– Для сборных не существует товарищеских матчей. И такие матчи для футболистов – это вызов, они представляют свою страну, они играют для своих болельщиков.
– Есть такое мнение: сборная должна подойти к чемпионату мира уверенной в своих силах. Поэтому перед турниром команда должна показать хорошую игру и добиться положительного результата. Но сейчас – Аргентина с Испанией, а весной нам обещают Бразилию и Францию. Будем откровенны, с такими командами положительного результата добиться нашей сборной будет сложно и с уверенностью в своих силах возникнут проблемы.
– Матчи с любым соперником дают хорошую пищу для размышления, а игры с такими – тем более.
– Но тогда накануне чемпионата нам бы условную Мальту или Люксембург разгромить для приобретения уверенности. Хотя очевидно, что с такими сборными мы играть не будем. Но где же нам найти таких соперников, которых мы будем громить для приобретения психологической уверенности?
– Есть соперники, которые тебя тестируют, а есть соперники, которые позволят закрепить наработанное. Сейчас у РФС есть все условия, чтобы выполнять пожелания тренера по выбору соперников.
– Встречи с такими соперниками не подорвут уверенность в своих силах у футболистов нашей сборной?
– Такие матчи дают достаточно информации, чтобы можно было сверить тот курс, которым идет наша сборная. Позволит получить ответ на вопрос: все ли правильно делается? И информация, которую получит наш тренерский штаб вне зависимости от результата, будет очень полезной.
– Нет опасения, что Месси отыграет минут сорок и уйдет? А ведь зрители идут на него.
– Не думаю, что Месси рано заменят. Думаю, условия его участия отдельно оговорены. Я вспоминаю, как мы со сборной СССР ездили на товарищеские матчи в Южную Америку. Если в составе был Лев Иванович Яшин, организаторы обеспечивали совсем другие условия – это касается и гостиниц, и материальных условий. Конечно, речь о миллионах не шла. С такой же ситуаций я сталкивался, когда тренировал сборную Южной Кореи и приезжал Марадона.
– Но есть опасения: будут ли аргентинцы играть в полную силу?
– Для сборных не существует товарищеских матчей. И такие матчи для футболистов – это вызов, они представляют свою страну, они играют для своих болельщиков.
– Есть такое мнение: сборная должна подойти к чемпионату мира уверенной в своих силах. Поэтому перед турниром команда должна показать хорошую игру и добиться положительного результата. Но сейчас – Аргентина с Испанией, а весной нам обещают Бразилию и Францию. Будем откровенны, с такими командами положительного результата добиться нашей сборной будет сложно и с уверенностью в своих силах возникнут проблемы.
– Матчи с любым соперником дают хорошую пищу для размышления, а игры с такими – тем более.
– Но тогда накануне чемпионата нам бы условную Мальту или Люксембург разгромить для приобретения уверенности. Хотя очевидно, что с такими сборными мы играть не будем. Но где же нам найти таких соперников, которых мы будем громить для приобретения психологической уверенности?
– Есть соперники, которые тебя тестируют, а есть соперники, которые позволят закрепить наработанное. Сейчас у РФС есть все условия, чтобы выполнять пожелания тренера по выбору соперников.
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