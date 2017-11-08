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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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"Спартак-2" проиграл "Авангарду" (4)
Лионель Месси: это ложь, что я управляю сборной Аргентины
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси прокомментировал слухи о том, что он участвует в управлении сборной Аргентины и дает советы Хорхе Сампаоли.
"Это ложь, я не управляю сборной. Никогда не просил поставить какого-либо игрока в состав и не говорил, кого стоит брать в команду, а кого нет", - передает Месси TyC Sports.
"Это ложь, я не управляю сборной. Никогда не просил поставить какого-либо игрока в состав и не говорил, кого стоит брать в команду, а кого нет", - передает Месси TyC Sports.
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