Лионель Месси: это ложь, что я управляю сборной Аргентины

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси прокомментировал слухи о том, что он участвует в управлении сборной Аргентины и дает советы Хорхе Сампаоли."Это ложь, я не управляю сборной. Никогда не просил поставить какого-либо игрока в состав и не говорил, кого стоит брать в команду, а кого нет", - передает Месси TyC Sports.