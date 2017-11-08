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Лионель Месси: это ложь, что я управляю сборной Аргентины

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси прокомментировал слухи о том, что он участвует в управлении сборной Аргентины и дает советы Хорхе Сампаоли.

"Это ложь, я не управляю сборной. Никогда не просил поставить какого-либо игрока в состав и не говорил, кого стоит брать в команду, а кого нет", - передает Месси TyC Sports.
Теги: Месси Сборная Аргентины
Сегодня, 15:52
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№1 Написал: Поло (Сегодня, 16:55) #
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Насколько я знаю, Месси редко дает интервью.. На воре и шапка горит
Регистрация: 23.03.2017
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