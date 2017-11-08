Ральф Рангник: Наби Кейта не перейдет в "Ливерпуль" в январе

Спортивный директор "РБ Лейпциг" Ральф Рангник заявил, что полузащитник Наби Кейта не присоединится к "Ливерпулю" в январе.Напомним, англичане летом приобрели права за хавбека. Трансфер состоится 1 июля 2018 года."Даже если мы не выйдем в плей-офф Лиги чемпионов, переход Наби в "Ливерпуль" в январе не будет иметь смысла. Мы хотим вновь выйти в Европу, и для этого Наби нам нужен", - цитирует Рангника Liverpool Echo.