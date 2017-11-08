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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Ральф Рангник: Наби Кейта не перейдет в "Ливерпуль" в январе
Спортивный директор "РБ Лейпциг" Ральф Рангник заявил, что полузащитник Наби Кейта не присоединится к "Ливерпулю" в январе.
Напомним, англичане летом приобрели права за хавбека. Трансфер состоится 1 июля 2018 года.
"Даже если мы не выйдем в плей-офф Лиги чемпионов, переход Наби в "Ливерпуль" в январе не будет иметь смысла. Мы хотим вновь выйти в Европу, и для этого Наби нам нужен", - цитирует Рангника Liverpool Echo.
Напомним, англичане летом приобрели права за хавбека. Трансфер состоится 1 июля 2018 года.
"Даже если мы не выйдем в плей-офф Лиги чемпионов, переход Наби в "Ливерпуль" в январе не будет иметь смысла. Мы хотим вновь выйти в Европу, и для этого Наби нам нужен", - цитирует Рангника Liverpool Echo.
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