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Ральф Рангник: Наби Кейта не перейдет в "Ливерпуль" в январе

Спортивный директор "РБ Лейпциг" Ральф Рангник заявил, что полузащитник Наби Кейта не присоединится к "Ливерпулю" в январе.

Напомним, англичане летом приобрели права за хавбека. Трансфер состоится 1 июля 2018 года.

"Даже если мы не выйдем в плей-офф Лиги чемпионов, переход Наби в "Ливерпуль" в январе не будет иметь смысла. Мы хотим вновь выйти в Европу, и для этого Наби нам нужен", - цитирует Рангника Liverpool Echo.
Теги: Ливерпуль
Сегодня, 16:10
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№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 16:15) #
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Болеет за:
ЦСКА
а чем он так хорош, что аж 48 млн фунтов?


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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