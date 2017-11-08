СМИ: Лионель Месси, Агуэро и Краневиттер сыграют против России с первых минут

Журналистка AS Вероника Брунати рассказала, что главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли определился со стартовым составом на товарищеский матч с Россией.Состав, который выйдет на игру по ее информации: Ромеро – Пеццелья, Отаменди, Маскерано – Энцо Перес, Краневиттер, Ло Сельсо, Ди Мария – Месси, Сальвио, Агуэро.