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СМИ: Лионель Месси, Агуэро и Краневиттер сыграют против России с первых минут

Журналистка AS Вероника Брунати рассказала, что главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли определился со стартовым составом на товарищеский матч с Россией.

Состав, который выйдет на игру по ее информации: Ромеро – Пеццелья, Отаменди, Маскерано – Энцо Перес, Краневиттер, Ло Сельсо, Ди Мария – Месси, Сальвио, Агуэро.
Теги: Месси Сборная Аргентины Сборная России
Сегодня, 16:31
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№2 Написал: Он_вам_не_димон (Сегодня, 17:06) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Щастье то какое, цель жизни
Регистрация: 18.06.2017
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 16:34) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Ну, если ты спиздела, то огребёшь по полной


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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