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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Спартак-2" проиграл "Авангарду" (4)
"Спартак-2" проиграл "Авангарду" (4)
"Томь" одержала победу над "Крыльями Советов"
В 22-м туре первенства Футбольной национальной лиги "Томь" дома выиграла у "Крыльев Советов".
ФНЛ
22 тур
"Томь" - "Крылья Советов" 1:0
Голы: Соболев, 21
"Томь": Мелихов, Иванов, Гирдвайнис, Зуйков (Большунов, 58), Микуцкис, Пульич, Померко, Гвинейский (Герасимов, 90+1), Макурин, Соболев, Саная
"Крылья Советов": Конюхов, Надсон, Ятченко, Зотов, Чочиев, Мияйлович, Клёнкин, Зинков (Башкиров, 45+1), Ткачук, Корниленко, Алиев
Предупреждения: Микуцкис, 36, Пульич, 37, Зотов, 37, Ткачук, 37, 53, Надсон, 57, Саная, 62
ФНЛ
22 тур
"Томь" - "Крылья Советов" 1:0
Голы: Соболев, 21
"Томь": Мелихов, Иванов, Гирдвайнис, Зуйков (Большунов, 58), Микуцкис, Пульич, Померко, Гвинейский (Герасимов, 90+1), Макурин, Соболев, Саная
"Крылья Советов": Конюхов, Надсон, Ятченко, Зотов, Чочиев, Мияйлович, Клёнкин, Зинков (Башкиров, 45+1), Ткачук, Корниленко, Алиев
Предупреждения: Микуцкис, 36, Пульич, 37, Зотов, 37, Ткачук, 37, 53, Надсон, 57, Саная, 62
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