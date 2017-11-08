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"Томь" одержала победу над "Крыльями Советов"

В 22-м туре первенства Футбольной национальной лиги "Томь" дома выиграла у "Крыльев Советов".

ФНЛ

22 тур

"Томь" - "Крылья Советов" 1:0

Голы: Соболев, 21

"Томь": Мелихов, Иванов, Гирдвайнис, Зуйков (Большунов, 58), Микуцкис, Пульич, Померко, Гвинейский (Герасимов, 90+1), Макурин, Соболев, Саная

"Крылья Советов": Конюхов, Надсон, Ятченко, Зотов, Чочиев, Мияйлович, Клёнкин, Зинков (Башкиров, 45+1), Ткачук, Корниленко, Алиев

Предупреждения: Микуцкис, 36, Пульич, 37, Зотов, 37, Ткачук, 37, 53, Надсон, 57, Саная, 62
Теги: Томь Крылья Советов
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