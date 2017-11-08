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Фернандо Йерро вернется на пост спортивного директора Федерации футбола Испании

Бывший защитник сборной Испании Фернандо Йерро вернется на пост спортивного директора Федерации футбола Испании, передает Marca.

Фернандо Йерро занимал аналогичную должность в испанской федерации до 2011 года. После его ухода место спортивного директора оставалось свободным.
Сегодня, 16:53
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№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 17:03) #
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Болеет за:
ЦСКА
как игрок был феноменальный
хоть и не люблю Реал и сборную Испании, но он и правда был шикарным игроком


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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