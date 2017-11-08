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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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"Спартак-2" проиграл "Авангарду" (4)
Фернандо Йерро вернется на пост спортивного директора Федерации футбола Испании
Бывший защитник сборной Испании Фернандо Йерро вернется на пост спортивного директора Федерации футбола Испании, передает Marca.
Фернандо Йерро занимал аналогичную должность в испанской федерации до 2011 года. После его ухода место спортивного директора оставалось свободным.
Фернандо Йерро занимал аналогичную должность в испанской федерации до 2011 года. После его ухода место спортивного директора оставалось свободным.
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