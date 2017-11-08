Бывший защитник сборной Испании Фернандо Йерро вернется на пост спортивного директора Федерации футбола Испании, передает Marca.Фернандо Йерро занимал аналогичную должность в испанской федерации до 2011 года. После его ухода место спортивного директора оставалось свободным.