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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Спартак-2" проиграл "Авангарду" (4)
"Спартак-2" проиграл "Авангарду" (4)
Габриэл Барбоза может вернуться в "Сантос"
Нападающий "Интера" Габриэл Барбоза может вернуться в "Сантос", информирует Football Italia.
Бразильский клуб проведет переговоры с миланцами по поводу трансфера футболиста.
Барбоза перешел в клуб из Милана из "Сантоса" почти за 30 миллионов евро летом 2016 года.
Бразильский клуб проведет переговоры с миланцами по поводу трансфера футболиста.
Барбоза перешел в клуб из Милана из "Сантоса" почти за 30 миллионов евро летом 2016 года.
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