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Габриэл Барбоза может вернуться в "Сантос"

Нападающий "Интера" Габриэл Барбоза может вернуться в "Сантос", информирует Football Italia.

Бразильский клуб проведет переговоры с миланцами по поводу трансфера футболиста.

Барбоза перешел в клуб из Милана из "Сантоса" почти за 30 миллионов евро летом 2016 года.
Теги: Интер Сантос Трансферы
Сегодня, 17:26
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