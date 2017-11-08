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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Спартак-2" проиграл "Авангарду" (4)
"Спартак-2" проиграл "Авангарду" (4)
"Сибирь" выиграла у "Зенита-2"
ФНЛ
22 тур
"Сибирь" - "Зенит-2" 3:1
Голы: Галыш, 43, Беляев, 49, Панюков, 63, Магаль, 90+2
"Сибирь": Цыган, Мищенко, Аравин, Цховребов, Плопа (Полюткин, 55), Макаренко, Андреев (Магаль, 46), Гладышев (Дегтярёв, 46), Чеботару, Беляев (Житнев, 61), Галыш
"Зенит-2": Бабурин, Бугриев, Зуев, Запрягаев (Прудников, 90+1), Пенчиков, Плетнев (Некрасов, 78), Сиротов (Лесовой, 87), Капленко, Богаев (Андреев, 88), Камышев, Панюков
22 тур
"Сибирь" - "Зенит-2" 3:1
Голы: Галыш, 43, Беляев, 49, Панюков, 63, Магаль, 90+2
"Сибирь": Цыган, Мищенко, Аравин, Цховребов, Плопа (Полюткин, 55), Макаренко, Андреев (Магаль, 46), Гладышев (Дегтярёв, 46), Чеботару, Беляев (Житнев, 61), Галыш
"Зенит-2": Бабурин, Бугриев, Зуев, Запрягаев (Прудников, 90+1), Пенчиков, Плетнев (Некрасов, 78), Сиротов (Лесовой, 87), Капленко, Богаев (Андреев, 88), Камышев, Панюков
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