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"Сибирь" выиграла у "Зенита-2"

ФНЛ

22 тур

"Сибирь" - "Зенит-2" 3:1

Голы: Галыш, 43, Беляев, 49, Панюков, 63, Магаль, 90+2

"Сибирь": Цыган, Мищенко, Аравин, Цховребов, Плопа (Полюткин, 55), Макаренко, Андреев (Магаль, 46), Гладышев (Дегтярёв, 46), Чеботару, Беляев (Житнев, 61), Галыш

"Зенит-2": Бабурин, Бугриев, Зуев, Запрягаев (Прудников, 90+1), Пенчиков, Плетнев (Некрасов, 78), Сиротов (Лесовой, 87), Капленко, Богаев (Андреев, 88), Камышев, Панюков
Теги: Сибирь Зенит-2
Сегодня, 18:04
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