Лионель Месси не хочет на ЧМ-2018 попасть в одну группу с Испанией

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, с кем не хотел бы попасть в одну группу на чемпионате мира 2018 года в России."Я не хочу пересекаться с Испанией. Это очень сложный соперник. Что касается фаворита чемпионата мира, то это Испания, Бразилия, Германия и Франция. Это лучшие команды", - приводит слова TyC Sports.