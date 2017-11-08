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Лионель Месси не хочет на ЧМ-2018 попасть в одну группу с Испанией

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, с кем не хотел бы попасть в одну группу на чемпионате мира 2018 года в России.

"Я не хочу пересекаться с Испанией. Это очень сложный соперник. Что касается фаворита чемпионата мира, то это Испания, Бразилия, Германия и Франция. Это лучшие команды", - приводит слова TyC Sports.
Теги: Месси Сборная Аргентины Сборная Испании
Сегодня, 19:17
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