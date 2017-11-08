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Луис Суарес: мы очень скучаем по Неймару

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес рассказал о том, что он скучает по форварду Неймару. Минувшим летом бразилец перешел в "ПСЖ" за 222 миллиона евро.

"Мы очень скучаем по Неймару, но больше по тому, что он был особенным, - цитирует Sport Суареса. - Нам было очень весело. Он все время передает счастье и радость. Он был важен для нас. Сейчас он играет за другую команду, но я не держу на него зла. Я пытался убедить его остаться, потому что я думаю, что "Барселона" - лучшее место для него, но это его решение".

"Спорт-Экспресс"
Теги: Суарес Неймар Барселона
Сегодня, 20:53
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№2 Написал: pivo69 Германия (Сегодня, 21:34) #
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больше по тому, что он был особенным,

Не понял,Неймар,что того...?
Регистрация: 7.05.2010
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 20:57) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
ты дурень? Без Неймара Барса лучше заиграла.


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На всю страну в эфир вещая
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