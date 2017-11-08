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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Луис Суарес: мы очень скучаем по Неймару
Нападающий "Барселоны" Луис Суарес рассказал о том, что он скучает по форварду Неймару. Минувшим летом бразилец перешел в "ПСЖ" за 222 миллиона евро.
"Мы очень скучаем по Неймару, но больше по тому, что он был особенным, - цитирует Sport Суареса. - Нам было очень весело. Он все время передает счастье и радость. Он был важен для нас. Сейчас он играет за другую команду, но я не держу на него зла. Я пытался убедить его остаться, потому что я думаю, что "Барселона" - лучшее место для него, но это его решение".
"Спорт-Экспресс"
"Мы очень скучаем по Неймару, но больше по тому, что он был особенным, - цитирует Sport Суареса. - Нам было очень весело. Он все время передает счастье и радость. Он был важен для нас. Сейчас он играет за другую команду, но я не держу на него зла. Я пытался убедить его остаться, потому что я думаю, что "Барселона" - лучшее место для него, но это его решение".
"Спорт-Экспресс"
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