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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Главный тренер сборной Бразилии: Франция точно будет претендовать на титул ЧМ-2018
Главный тренер сборной Бразилии Тите назвал Францию одним из фаворитов чемпионата мира в России.
"Франция очень сильна. Посмотрите только на тройку нападающих Гризманн – Мбаппе – Ляказетт. Это большая угроза. Французы точно будут претендовать на титул. В команде есть уже опытные игроки, а также много талантливой молодежи. Сборная Франции сильно обновилась и прибавила в качестве игры", - цитирует Тите AFP.
"Франция очень сильна. Посмотрите только на тройку нападающих Гризманн – Мбаппе – Ляказетт. Это большая угроза. Французы точно будут претендовать на титул. В команде есть уже опытные игроки, а также много талантливой молодежи. Сборная Франции сильно обновилась и прибавила в качестве игры", - цитирует Тите AFP.
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