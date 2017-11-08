Главный тренер сборной Бразилии: Франция точно будет претендовать на титул ЧМ-2018

Главный тренер сборной Бразилии Тите назвал Францию одним из фаворитов чемпионата мира в России."Франция очень сильна. Посмотрите только на тройку нападающих Гризманн – Мбаппе – Ляказетт. Это большая угроза. Французы точно будут претендовать на титул. В команде есть уже опытные игроки, а также много талантливой молодежи. Сборная Франции сильно обновилась и прибавила в качестве игры", - цитирует Тите AFP.