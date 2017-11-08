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Джером Боатенг пропустит матч с Англией из-за повреждения бедра

Защитник сборной Германии Джером Боатенг получил травму и пропустит товарищеский матч с Англией, сообщает DW Sports. У него проблемы с бедром.

Матч Англия – Германия состоится в пятницу, 10 ноября.
Теги: Боатенг Сборная Германии Сборная Англии
Сегодня, 23:54
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