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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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"Спартак-2" проиграл "Авангарду" (8)
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Джером Боатенг пропустит матч с Англией из-за повреждения бедра
Защитник сборной Германии Джером Боатенг получил травму и пропустит товарищеский матч с Англией, сообщает DW Sports. У него проблемы с бедром.
Матч Англия – Германия состоится в пятницу, 10 ноября.
Матч Англия – Германия состоится в пятницу, 10 ноября.
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