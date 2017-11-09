Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Криштиану Роналду: у моего сына футбол в крови

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду рассказал о своем старшем сыне и его увлечении футболом.

"Он любит футбол и постоянно играет в него. Часто его трудно дождаться на ужин, ведь он постоянно на улице, где пинает мяч. Футбол в его крови. Это внимательный и дружелюбный парень. Каждый, кто встречает его, отмечает его уверенность в себе". - цитирует Роналду "СЭ" со ссылкой на Express.
Теги: Роналду
Сегодня, 09:54
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.