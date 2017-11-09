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Дмитрий Федоров: Слуцкий не встречался с Бабаевым. Это был наш общий знакомый

Журналист и комментатор Дмитрий Федоров прокомментировал информацию о том, что главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий встречался с гендиректором ЦСКА Романом Бабаевым.

"То, что сейчас пишут про Леонида Викторовича в России, иногда забавно. Многие считают, что он находится в тяжелейшем положении, на грани увольнения. Вот написали, например, что что якобы Леонид Слуцкий общался с директором ЦСКА Романом Бабаевым в ресторане отеля "Славянка", но этого не было. На встрече с ним был наш общий знакомый, у которого кудрявые волосы, как у Бабаева.

Конечно, если "Халл" проиграет 10 матчей подряд, его отправят в отставку. Но это маловероятно. Ему там очень нравится. Владельцы поддерживают. Пресса поначалу хвалила, но сейчас критикует. Впрочем, без хамства и оскорблений.

Город маленький. Все друг друга знают. Всегда остановят, скажут пару слов. На позитиве, болельщики с детьми, приятные люди. Все это передается, воодушевляет. Они видят, что он работает с утра до вечера, что в выходные ездит на матчи соперника. У них критерий – работа. В городе поняли, что он трудяга, что отдает себя делу, и для них это важно. Там можно иногда в интернете посмотреть тренировку онлайн.

Болельщики могут убедиться, что у "Халла" разнообразные упражнения, что у Слуцкого хороший контакт с игроками. Ни одного негативного слова с трибун он не слышал. В социальных сетях на фоне трех поражений появились недовольные. Но на стадионе он не сталкивался с обструкцией. Более того, фанаты его подбадривают зарядами", – передает слова Федорова "Бизнес online".
Теги: Слуцкий
Сегодня, 10:37
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№1 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 12:24) #
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Болеет за:
«Спартак»
Вот у меня кот,когда ему нечего делать лижет "помидоры"!Так и здесь,сначала написали,что Слуцкий с Бабаевым стрелку забили,базар базарят,а потом пишут,что это был со Слуцким другой "перец".Итого две статейки,глядишь и колонка правая заполнена,главное,что народ схавал!
Регистрация: 2.04.2012
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