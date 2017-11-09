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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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«Оренбург» обыграл лидера и вышел на второе место. Обзор 22-го тура ФНЛ
Практически все чемпионаты ушли на паузу, связанную с играми сборных. Однако лучшая лига мира продолжает свою работу практически в режиме нон-стоп. В среду в первенстве ФНЛ состоялся 22-й тур, подаривший нам несколько классных сражений. Rusfootball.info подводит итоги игрового дня в своём обзоре.
«Оренбург» прервал беспроигрышную серию «Енисея»
В главном матче тура встретились «Оренбург» и «Енисей». Красноярцы в последних встречах допустили несколько осечек. Дмитрий Аленичев сам в своих интервью говорит о имеющемся функциональном спаде у команды. Оренбуржцы, напротив, набрали отличный ход и демонстрируют футбол очень приличного качества. Поэтому, можно говорить о том, что коллектив Владимира Федотова считался фаворитом данной баталии. Первый тайм соперники провели в осторожном стиле. Ни те, ни другие не хотели излишне рисковать и боялись допустить серьёзную ошибку. Поэтому, до перерыва мы не увидели по-настоящему опасных моментов. Во второй сорокапятиминутке робости в действиях футболистов стало меньше. Сначала красноярцы создали несколько неплохих моментов возле чужих ворот, однако они их не использовали. В частности, Козлов не смог ударом со считанных метров переиграть Фролова. После этого уже оренбуржцы прибавили по части атакующей активности и им, в отличие от сибиряков, удалось воплотить один из подходов к владениям противника в забитый мяч. Бегич головой удачно замкнул навес партнёра с углового. В очередной раз «Оренбург» по ходу нынешнего сезона продемонстрировал умение выжимать максимум из стандартных положений. В оставшееся время красноярцы пытались исправить ситуацию. Получилось у них организовать настоящий финальный штурм чужих ворот, но он успехом не увенчался. Беспроигрышная серия команды Дмитрия Аленичева прервалась на отметке в шестнадцать матчей. Оренбуржцы, в свою очередь, благодаря набору трёх очков поднялись на вторую строчку в турнирной таблице.
Фиаско «Крыльев Советов» в Томске
«Оренбургу» удалось выйти на второе место не только благодаря собственному успеху, но и очередной осечке «Крыльев Советов». Самарцы в Томске проиграли местной «Томи». Команда Андрея Тихонова снова продемонстрировала футбол неубедительного качества. В первом тайме у неё получалось довольно часто организовывать интересные моменты возле ворот Мелихова, но в завершающей стадии гостям не хватало хладнокровия. Сибиряки же на 21-й минуте смогли поразить владения неприятеля. Соболев ударом со «второго этажа» удачно замкнул навес партнёра со штрафного. А в дебюте второй сорокапятиминутки гости вовсе остались в меньшинстве из-за удаления Ткачука. В итоге, «Крылья Советов» исправить ситуацию не сумели и потерпели поражение, отбросившее их на третье место в таблице.
Волевая победа «Тамбова»
Самая интересная встреча игрового дня с точки зрения сюжетной составляющей стал матч между «Тамбовом» и «Балтикой». Все главные события этого матча пришлись на второй тайм. В его дебюте калининградцы разыграли симпатичную многоходовую комбинацию, завершившуюся точным ударом Чуперки. Оказавшись в роли догоняющей стороны, тамбовчане встрепенулись и организовали натиск на чужие владения, который оказался удачным. Часовских блестяще пробил через себя с линии штрафной площади, не оставив Помазану никаких шансов. Однозначно лучший гол не только тура, но и всей первой части сезона. В дальнейшем оба коллектива энергично атаковали и стремились вырвать победу, однако футболистам не хватало хладнокровия в завершающей стадии атак. Тем не менее, уже на исходе компенсированного времени тамбовчане вырвали победу. Трусевич оказался самым расторопным внутри чужой штрафной площади и поразил цель плотным ударом с близкого расстояния. Волевая победа команды Андрея Талалаева.
«Сибирь» доминирует в своём манеже
Переезд в крытый манеж явно пошёл на пользу новосибирской «Сибири». Обе встречи, проходившие в закрытом помещении, команда Сергея Кирсанова провела в доминирующем стиле и добилась двух уверенных побед. В отчётном туре «орлы» уверенно разобрались с «Зенитом-2». Первый тайм богатым на интересные моменты не получился. Тем не менее, до перерыва Галыш сумел вывести хозяев поля вперёд. А сразу после перерыва Беляев закрепил перевес новосибирцев в счёте. Впрочем, петербуржцы сдаваться не собирались. Да, у них крайне редко получалось организовать реальную остроту возле ворот Цыгана, однако лучший снайпер команда Анатолия Давыдова Панюков всё-таки нашёл возможность для осуществления очередного забитого мяча, ставшего для Андрея уже двенадцатым в сезоне. На большее гостей не хватило. Более того, уже в компенсированное арбитром время вышедший на замену Магаль эффектным обводящим ударом поразил владения Бабурина и окончательно снял все вопросы относительно исхода данного противостояния. Эффектная победа «Сибири».
«Авангард» и «Олимпиец» побеждают в гостях
«Спартак-2» является одной из четырёх команд, имеющей в домашних матчах меньше набранных очков в сравнении с выездными. Ещё одним коллективом с подобными показателями является курский «Авангард», который приехал в двадцать втором туре в Москву и увёз из столицы три очка. Судьбу данной встречи решил единственный забитый мяч. Его автором на 76-й минуте стал вышедший на замену Аппаев. Это поражение стало уже восьмым для спартаковцев в родных стенах – худший показатель во всей лиге.
Ещё одним автором выездной победы в двадцать втором туре стал «Олимпиец», также имеющий в гостевых матчах больше набранных очков, чем в домашних. Нижегородцы уверенно справились с «Химками», забив по голу в каждом из таймов. На исходе получаса команду Николая Писарева вперёд вывел Хайруллов, а в начале второй сорокапятиминутки отличился Морозов и снял все вопросы относительно исхода данного противостояния. Эта победа позволила «Олмпийцу» покинуть зону вылета.
В оставшихся четырёх встречах игрового дня, состоявшихся во Владивостоке, Волгограде, Костроме и Тюмени, зрители забитых мячей не увидели. Ноябрь в ФНЛ достаточно часто получается богатым на нулевые ничьи. Всё-таки погодные условия и качество полей в некоторых городах в это время года оставляет желать много лучшего. Да, и усталость у футболистов уже приличная накопилась.
Результаты 22-го тура
Турнирная таблица
Андрей Жаркой, Rusfootball.info
Фото: Официальный сайт ФК "Оренбург"
«Оренбург» прервал беспроигрышную серию «Енисея»
В главном матче тура встретились «Оренбург» и «Енисей». Красноярцы в последних встречах допустили несколько осечек. Дмитрий Аленичев сам в своих интервью говорит о имеющемся функциональном спаде у команды. Оренбуржцы, напротив, набрали отличный ход и демонстрируют футбол очень приличного качества. Поэтому, можно говорить о том, что коллектив Владимира Федотова считался фаворитом данной баталии. Первый тайм соперники провели в осторожном стиле. Ни те, ни другие не хотели излишне рисковать и боялись допустить серьёзную ошибку. Поэтому, до перерыва мы не увидели по-настоящему опасных моментов. Во второй сорокапятиминутке робости в действиях футболистов стало меньше. Сначала красноярцы создали несколько неплохих моментов возле чужих ворот, однако они их не использовали. В частности, Козлов не смог ударом со считанных метров переиграть Фролова. После этого уже оренбуржцы прибавили по части атакующей активности и им, в отличие от сибиряков, удалось воплотить один из подходов к владениям противника в забитый мяч. Бегич головой удачно замкнул навес партнёра с углового. В очередной раз «Оренбург» по ходу нынешнего сезона продемонстрировал умение выжимать максимум из стандартных положений. В оставшееся время красноярцы пытались исправить ситуацию. Получилось у них организовать настоящий финальный штурм чужих ворот, но он успехом не увенчался. Беспроигрышная серия команды Дмитрия Аленичева прервалась на отметке в шестнадцать матчей. Оренбуржцы, в свою очередь, благодаря набору трёх очков поднялись на вторую строчку в турнирной таблице.
Фиаско «Крыльев Советов» в Томске
«Оренбургу» удалось выйти на второе место не только благодаря собственному успеху, но и очередной осечке «Крыльев Советов». Самарцы в Томске проиграли местной «Томи». Команда Андрея Тихонова снова продемонстрировала футбол неубедительного качества. В первом тайме у неё получалось довольно часто организовывать интересные моменты возле ворот Мелихова, но в завершающей стадии гостям не хватало хладнокровия. Сибиряки же на 21-й минуте смогли поразить владения неприятеля. Соболев ударом со «второго этажа» удачно замкнул навес партнёра со штрафного. А в дебюте второй сорокапятиминутки гости вовсе остались в меньшинстве из-за удаления Ткачука. В итоге, «Крылья Советов» исправить ситуацию не сумели и потерпели поражение, отбросившее их на третье место в таблице.
Волевая победа «Тамбова»
Самая интересная встреча игрового дня с точки зрения сюжетной составляющей стал матч между «Тамбовом» и «Балтикой». Все главные события этого матча пришлись на второй тайм. В его дебюте калининградцы разыграли симпатичную многоходовую комбинацию, завершившуюся точным ударом Чуперки. Оказавшись в роли догоняющей стороны, тамбовчане встрепенулись и организовали натиск на чужие владения, который оказался удачным. Часовских блестяще пробил через себя с линии штрафной площади, не оставив Помазану никаких шансов. Однозначно лучший гол не только тура, но и всей первой части сезона. В дальнейшем оба коллектива энергично атаковали и стремились вырвать победу, однако футболистам не хватало хладнокровия в завершающей стадии атак. Тем не менее, уже на исходе компенсированного времени тамбовчане вырвали победу. Трусевич оказался самым расторопным внутри чужой штрафной площади и поразил цель плотным ударом с близкого расстояния. Волевая победа команды Андрея Талалаева.
«Сибирь» доминирует в своём манеже
Переезд в крытый манеж явно пошёл на пользу новосибирской «Сибири». Обе встречи, проходившие в закрытом помещении, команда Сергея Кирсанова провела в доминирующем стиле и добилась двух уверенных побед. В отчётном туре «орлы» уверенно разобрались с «Зенитом-2». Первый тайм богатым на интересные моменты не получился. Тем не менее, до перерыва Галыш сумел вывести хозяев поля вперёд. А сразу после перерыва Беляев закрепил перевес новосибирцев в счёте. Впрочем, петербуржцы сдаваться не собирались. Да, у них крайне редко получалось организовать реальную остроту возле ворот Цыгана, однако лучший снайпер команда Анатолия Давыдова Панюков всё-таки нашёл возможность для осуществления очередного забитого мяча, ставшего для Андрея уже двенадцатым в сезоне. На большее гостей не хватило. Более того, уже в компенсированное арбитром время вышедший на замену Магаль эффектным обводящим ударом поразил владения Бабурина и окончательно снял все вопросы относительно исхода данного противостояния. Эффектная победа «Сибири».
«Авангард» и «Олимпиец» побеждают в гостях
«Спартак-2» является одной из четырёх команд, имеющей в домашних матчах меньше набранных очков в сравнении с выездными. Ещё одним коллективом с подобными показателями является курский «Авангард», который приехал в двадцать втором туре в Москву и увёз из столицы три очка. Судьбу данной встречи решил единственный забитый мяч. Его автором на 76-й минуте стал вышедший на замену Аппаев. Это поражение стало уже восьмым для спартаковцев в родных стенах – худший показатель во всей лиге.
Ещё одним автором выездной победы в двадцать втором туре стал «Олимпиец», также имеющий в гостевых матчах больше набранных очков, чем в домашних. Нижегородцы уверенно справились с «Химками», забив по голу в каждом из таймов. На исходе получаса команду Николая Писарева вперёд вывел Хайруллов, а в начале второй сорокапятиминутки отличился Морозов и снял все вопросы относительно исхода данного противостояния. Эта победа позволила «Олмпийцу» покинуть зону вылета.
В оставшихся четырёх встречах игрового дня, состоявшихся во Владивостоке, Волгограде, Костроме и Тюмени, зрители забитых мячей не увидели. Ноябрь в ФНЛ достаточно часто получается богатым на нулевые ничьи. Всё-таки погодные условия и качество полей в некоторых городах в это время года оставляет желать много лучшего. Да, и усталость у футболистов уже приличная накопилась.
Результаты 22-го тура
Турнирная таблица
Андрей Жаркой, Rusfootball.info
Фото: Официальный сайт ФК "Оренбург"
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