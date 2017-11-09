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Лионель Месси сегодня тренируется во второй группе в закрытом режиме

Сборная Аргентины вновь разделилась на две группы для утренней тренировки.

На поле новой базы "Спартака" утром приехали только 13 полевых футболистов. Среди них – игроки "Зенита" Леандро Паредес, Эмануэль Маммана и Эмилиано Ригони.

Лионель Месси, как и накануне, будет тренироваться во второй группе в закрытом режиме, передает "СЭ".
Теги: Месси Сборная Аргентины
Сегодня, 10:49
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(1)
№1 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 11:05) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Вот интересно, сколько раз за время тренировки он (под большим секретом) пнёт пятнистого, сколько раз запустит сферу и сколько раз достанется круглому.
Про снаряд уже молчу...(тут военная тайна)


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
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