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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Далер Кузяев сегодня пройдет медобследование по поводу травмы плеча
Полузащитник "Зенита" и сборной России Далер Кузяев пройдет запланированное медобследование из-за травмированного плечевого сустава, передает РФС.
Сообщается, что после проведения комплекса исследований будет определен дальнейший план действий. О итогах обследования будет сообщено позже.
Сообщается, что после проведения комплекса исследований будет определен дальнейший план действий. О итогах обследования будет сообщено позже.
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