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Далер Кузяев сегодня пройдет медобследование по поводу травмы плеча

Полузащитник "Зенита" и сборной России Далер Кузяев пройдет запланированное медобследование из-за травмированного плечевого сустава, передает РФС.

Сообщается, что после проведения комплекса исследований будет определен дальнейший план действий. О итогах обследования будет сообщено позже.
Теги: Кузяев
Сегодня, 10:53
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