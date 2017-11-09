Константин Рауш: уф, тяжело против Месси. Против Фарфана было не легче

Защитник "Кельна" и сборной России Константин Рауш рассказал о том, как играть против форварда сборной Аргентины Лионеля Месси.– Уф, тяжело против Месси! Он всегда видит, где защитник, поэтому не допускает ошибок. И чувствует соперника: если ты сзади – сразу отдаст мяч, первым же касанием. Есть один-два метра – обработает, развернется и быстро двигается на тебя. Нужна стопроцентная концентрация у всех, не только на фланге. Месси любит делать то, чего никто не ожидает.– Может, Роббен. Трудно сравнивать его с Месси, и все равно. Вроде у него один прием – подкладывает под левую и бьет. Все в Германии это знают, но сделать ничего не могут. Вроде готовишься отобрать мяч, делаешь шаг навстречу – а Роббен успевает первым. Против Фарфана не легче. Не знаю, как он сейчас в России, но в "Шальке" был хорош. Быстрый, сильный форвард.