Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Андрей Ещенко: пришлось объяснить Нолито на нашем простом и доходчивом языке

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко прокомментировал стычку с хавбеком "Севильи" Нолито в гостевом матче Лиги чемпионов (1:2).

"Был такой спорный момент… Я побежал вперед в атаку, он меня сзади подтолкнул, я потерял координацию и не смог ударить головой, хотя момент был очень хороший. А так – ничего особенного. Я упал, он подбежал ко мне, начал что-то рассказывать… Ну и все. Я его послал подальше.

Если бы он сам не подошел, ничего бы и не было. А так подбежал, стал мне что-то высказывать, что, мол, почему я упал? Пришлось объяснить почему. Только уже на нашем простом и, думаю, доходчивом языке", – цитирует Ещенко Bobsoccer.
Теги: Ещенко Спартак Нолито Севилья
Сегодня, 11:20
Напечатать
2
(1)
№2 Написал: Koman4 Приморье (Сегодня, 11:44) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Проникновенье наше по планете
Особенно заметно вдалеке:
В общественном парижском туалете
Есть надписи на русском языке!
Регистрация: 6.02.2008
№1 Написал: romazab Ново-Ебенево (Сегодня, 11:38) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ой чудик наш Андрейко
Регистрация: 5.10.2011
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.