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"СКА-Хабаровск" начнет игру с ЦСКА на час позже запланированного времени

Изменено время начала матча 17-го тура премьер-лиги между хабаровским СКА и столичным ЦСКА.

Встреча РФПЛ начнется 18 ноября на час позже запланированного, то есть в 12:00 по Москве (19:00 по местному времени).

Теги: СКА-Хабаровск ЦСКА
Сегодня, 11:50
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№1 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 12:23) #
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Весь первый час ЦСКА будет играть без соперника??????
Регистрация: 26.01.2007
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