Андрей Панюков: в ФНЛ нет сильных команд, только "Енисей" и "Крылья Советов"

Нападающий "Зенита-2" Андрей Панюков прокомментировал поражение от "Сибири" (1:3) в 22-м туре ФНЛ.– Возможно, не хватает мастерства и взаимопонимания. Сильное моральное давление сказывается на результате.– Перелет не такой и долгий, проблем не ощутили.– Нет, у меня нет цели стать лучшим. Пусть им станет Козлов. Я делаю то, что должен делать. Какая разница, кто сколько забил. Для меня главное, что я забиваю.– На все игры у меня установка одна: забить, а там по ситуации.– Все одинаковые, в ФНЛ нет сильных команд. "Сибирь" такая же, как и все. В группу исключений входят: "Енисей", "Крылья Советов". Больше никого не могу выделить.