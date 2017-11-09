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Андрей Панюков: в ФНЛ нет сильных команд, только "Енисей" и "Крылья Советов"

Нападающий "Зенита-2" Андрей Панюков прокомментировал поражение от "Сибири" (1:3) в 22-м туре ФНЛ.

– Возможно, не хватает мастерства и взаимопонимания. Сильное моральное давление сказывается на результате.

– Насколько перелет сказался на состоянии футболистов?

– Перелет не такой и долгий, проблем не ощутили.

– Вы продолжаете штамповать голы даже тогда, когда у команды не идет игра. Ставите перед собой задачу стать лучшим бомбардиром?

– Нет, у меня нет цели стать лучшим. Пусть им станет Козлов. Я делаю то, что должен делать. Какая разница, кто сколько забил. Для меня главное, что я забиваю.

– Какая установка была лично у вас?

– На все игры у меня установка одна: забить, а там по ситуации.

– Насколько сильна "Сибирь" по сравнению с другими соперниками ФНЛ?

– Все одинаковые, в ФНЛ нет сильных команд. "Сибирь" такая же, как и все. В группу исключений входят: "Енисей", "Крылья Советов". Больше никого не могу выделить.

ФК "Зенит"
Теги: Панюков Зенит-2
Сегодня, 12:20
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№1 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 12:38) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
А Оренбург?!
Регистрация: 16.05.2017
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