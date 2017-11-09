Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Главный тренер сборной Болгарии продлил контракт до 2020 года

Главный тренер сборной Болгарии Петар Хубчев продлил контракт до 2020 года. Прежний контракт 53-летнего специалиста с Болгарским футбольным союзом истекал 30 июня 2018 года.

Хубчев, который не смог вывести болгарскую сборную в финальную часть чемпионата мира-2018, будет работать с командой в квалификации к Евро-2020.

"Никто не озвучивал мне конкретные цели, но абсолютно понятно, что мы должны претендовать на попадание в финальную часть чемпионата Европы", - сказал тренер.

Р-Спорт
Теги: Сборная Болгарии
Сегодня, 12:39
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.