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Лионель Месси: я один из игроков сборной Аргентины, не более

Нападающий "Барселоны" и команды Аргентины Лионель Месси признался, что его злят разговоры о том, что он влияет на то, какие игроки приглашаются в национальную сборную.

"Если честно, то меня дико злят подобные вещи. Почему люди говорят о том, чего не знают? Это вызывает недоумение. С другой стороны, я привык ко всему, что говорят критики. Это вызывает только смех. Особенно, если речь идет о сборной. Я просто живу с этим, вот и все.

Вы должны понять, что я - еще один игрок команды. Не более. Я не выбираю тренерский штаб, не говорю о том, кого стоит вызывать в сборную, а кого нет.

Вот представьте, когда таким великим футболистам, как Агуэро, Маскерано, Ди Марии и Игуаину говорят, что он получил вызов только потому, что является другом Месси. Это же смешно", - передает слова форварда "Советский спорт".
Теги: Месси Сборная Аргентины
Сегодня, 14:57
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