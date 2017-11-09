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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Лионель Месси: я один из игроков сборной Аргентины, не более
Нападающий "Барселоны" и команды Аргентины Лионель Месси признался, что его злят разговоры о том, что он влияет на то, какие игроки приглашаются в национальную сборную.
"Если честно, то меня дико злят подобные вещи. Почему люди говорят о том, чего не знают? Это вызывает недоумение. С другой стороны, я привык ко всему, что говорят критики. Это вызывает только смех. Особенно, если речь идет о сборной. Я просто живу с этим, вот и все.
Вы должны понять, что я - еще один игрок команды. Не более. Я не выбираю тренерский штаб, не говорю о том, кого стоит вызывать в сборную, а кого нет.
Вот представьте, когда таким великим футболистам, как Агуэро, Маскерано, Ди Марии и Игуаину говорят, что он получил вызов только потому, что является другом Месси. Это же смешно", - передает слова форварда "Советский спорт".
"Если честно, то меня дико злят подобные вещи. Почему люди говорят о том, чего не знают? Это вызывает недоумение. С другой стороны, я привык ко всему, что говорят критики. Это вызывает только смех. Особенно, если речь идет о сборной. Я просто живу с этим, вот и все.
Вы должны понять, что я - еще один игрок команды. Не более. Я не выбираю тренерский штаб, не говорю о том, кого стоит вызывать в сборную, а кого нет.
Вот представьте, когда таким великим футболистам, как Агуэро, Маскерано, Ди Марии и Игуаину говорят, что он получил вызов только потому, что является другом Месси. Это же смешно", - передает слова форварда "Советский спорт".
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