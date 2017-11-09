Станислав Черчесов: рады, что молодые футболисты появляются, мы за всеми внимательно следим

Главный тренер национальной сборной России Станислав Черчесов выразил надежду, что в его распоряжении будет становиться все больше талантливой молодежи.- Понятно, что каждый клуб имеет в своей обойме игроков, которые стучатся в основной состав. Мы рады, что молодые футболисты появляются, независимо от их фамилий. Есть определенный путь, который они еще должны пройти. Из молодежной сборной мы за всеми внимательно смотрим. Но я не хочу называть фамилии тех из них, кто может быть вызван в первую сборную.- Мы обсуждали эту программу. Это очень хорошая идея, но ее еще нужно воплотить в жизнь. Идей бывает много, но есть бумага, а есть реальные действия. Хотелось бы, чтобы эта программа воплотилась в реальность.- Главное, чтобы они вообще появлялись. Естественно, чем больше их появится, тем больше будет выбор. В начальной стадии их должны правильно отбирать, и у них должен быть качественный тренировочный процесс.- В клубе легче работать в плане того, что команда постоянно находится у тебя в руках и у тебя больше времени на то, чтобы научить ее каким-то тактическим вещам. В клубе легче управлять. Сборная – это тот организм, в котором надо быстрее определять кто в каком состоянии. Иногда в сборной не играет тот футболист, который лучше по игровым качествам, просто из-за того, что он не в оптимальном состоянии. В клубе легче контролировать физическое состояние футболистов, чем в сборной. В этом главное отличие.