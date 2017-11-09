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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Станислав Черчесов: рады, что молодые футболисты появляются, мы за всеми внимательно следим
Главный тренер национальной сборной России Станислав Черчесов выразил надежду, что в его распоряжении будет становиться все больше талантливой молодежи.
- Как вам игра молодых футболистов ЦСКА Чалова, Кучаева, Жамалетдинова, а также Лысова из "Локомотива"? Кто-то из них сможет дорасти до уровня сборной к чемпионату мира?
- Понятно, что каждый клуб имеет в своей обойме игроков, которые стучатся в основной состав. Мы рады, что молодые футболисты появляются, независимо от их фамилий. Есть определенный путь, который они еще должны пройти. Из молодежной сборной мы за всеми внимательно смотрим. Но я не хочу называть фамилии тех из них, кто может быть вызван в первую сборную.
- У РФС есть целая программа по развитию молодых футболистов. Участвовали ли вы в ее разработке? Может быть, уже как-то задействованы в ней?
- Мы обсуждали эту программу. Это очень хорошая идея, но ее еще нужно воплотить в жизнь. Идей бывает много, но есть бумага, а есть реальные действия. Хотелось бы, чтобы эта программа воплотилась в реальность.
- Что нужно делать, чтобы в России появлялось больше молодых игроков уровня национальной команды?
- Главное, чтобы они вообще появлялись. Естественно, чем больше их появится, тем больше будет выбор. В начальной стадии их должны правильно отбирать, и у них должен быть качественный тренировочный процесс.
- Чем отличается работа тренера в сборной и в клубе?
- В клубе легче работать в плане того, что команда постоянно находится у тебя в руках и у тебя больше времени на то, чтобы научить ее каким-то тактическим вещам. В клубе легче управлять. Сборная – это тот организм, в котором надо быстрее определять кто в каком состоянии. Иногда в сборной не играет тот футболист, который лучше по игровым качествам, просто из-за того, что он не в оптимальном состоянии. В клубе легче контролировать физическое состояние футболистов, чем в сборной. В этом главное отличие.
РФС
- Как вам игра молодых футболистов ЦСКА Чалова, Кучаева, Жамалетдинова, а также Лысова из "Локомотива"? Кто-то из них сможет дорасти до уровня сборной к чемпионату мира?
- Понятно, что каждый клуб имеет в своей обойме игроков, которые стучатся в основной состав. Мы рады, что молодые футболисты появляются, независимо от их фамилий. Есть определенный путь, который они еще должны пройти. Из молодежной сборной мы за всеми внимательно смотрим. Но я не хочу называть фамилии тех из них, кто может быть вызван в первую сборную.
- У РФС есть целая программа по развитию молодых футболистов. Участвовали ли вы в ее разработке? Может быть, уже как-то задействованы в ней?
- Мы обсуждали эту программу. Это очень хорошая идея, но ее еще нужно воплотить в жизнь. Идей бывает много, но есть бумага, а есть реальные действия. Хотелось бы, чтобы эта программа воплотилась в реальность.
- Что нужно делать, чтобы в России появлялось больше молодых игроков уровня национальной команды?
- Главное, чтобы они вообще появлялись. Естественно, чем больше их появится, тем больше будет выбор. В начальной стадии их должны правильно отбирать, и у них должен быть качественный тренировочный процесс.
- Чем отличается работа тренера в сборной и в клубе?
- В клубе легче работать в плане того, что команда постоянно находится у тебя в руках и у тебя больше времени на то, чтобы научить ее каким-то тактическим вещам. В клубе легче управлять. Сборная – это тот организм, в котором надо быстрее определять кто в каком состоянии. Иногда в сборной не играет тот футболист, который лучше по игровым качествам, просто из-за того, что он не в оптимальном состоянии. В клубе легче контролировать физическое состояние футболистов, чем в сборной. В этом главное отличие.
РФС
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