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Футболисты сборной Аргентины посетили Красную площадь и ГУМ (фото)

Игроки сборной Аргентины сегодня совершили прогулку по Красной площади.

Утром аргентинцы провели тренировку на базе "Спартака" в Тушино, разделившись на две группы. После занятия футболисты и тренерский штаб отправились в центр Москвы, чтобы взглянуть на исторические достопримечательности и посетить ГУМ.

Болельщики попытались сфотографироваться с футболистами, однако представители пресс-службы не позволили этого сделать.



Чемпионат
Теги: Сборная Аргентины
Сегодня, 15:55
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