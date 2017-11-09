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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Константин Зырянов: "Спартак" добился своего спустя 16 лет, теперь на столько же лет успокоился (44)
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Футболисты сборной Аргентины посетили Красную площадь и ГУМ (фото)
Игроки сборной Аргентины сегодня совершили прогулку по Красной площади.
Утром аргентинцы провели тренировку на базе "Спартака" в Тушино, разделившись на две группы. После занятия футболисты и тренерский штаб отправились в центр Москвы, чтобы взглянуть на исторические достопримечательности и посетить ГУМ.
Болельщики попытались сфотографироваться с футболистами, однако представители пресс-службы не позволили этого сделать.
Чемпионат
Утром аргентинцы провели тренировку на базе "Спартака" в Тушино, разделившись на две группы. После занятия футболисты и тренерский штаб отправились в центр Москвы, чтобы взглянуть на исторические достопримечательности и посетить ГУМ.
Болельщики попытались сфотографироваться с футболистами, однако представители пресс-службы не позволили этого сделать.
Чемпионат
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