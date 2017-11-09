Футболисты сборной Аргентины посетили Красную площадь и ГУМ (фото)

Игроки сборной Аргентины сегодня совершили прогулку по Красной площади.Утром аргентинцы провели тренировку на базе "Спартака" в Тушино, разделившись на две группы. После занятия футболисты и тренерский штаб отправились в центр Москвы, чтобы взглянуть на исторические достопримечательности и посетить ГУМ.Болельщики попытались сфотографироваться с футболистами, однако представители пресс-службы не позволили этого сделать.