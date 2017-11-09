Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Алан Дзагоев: в "Халл Сити" к Слуцкому не поехал бы

Полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев ответил на вопрос, согласился бы он перейти в клуб из английского чемпионшипа.

"Если позовет Слуцкий в "Халл", поеду ли я? Скажу как есть: в первую лигу в Англию я бы не хотел. Можно сколько угодно говорить, что их чемпионшип силен, но в России премьер-лига, здесь есть Лига чемпионов.

Поехал бы молодым туда? Наверное, да. Поехать сейчас, в 27 лет? Наверное, нет", - передает слова Дзагоева "СЭ" со ссылкой на эфир телеканала "Россия 24".
Теги: Дзагоев
Сегодня, 15:59
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.