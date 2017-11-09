Серхио Рамос: подписал бы Неймара в "Реал" без всяких сомнений

Капитан "Реала" Серхио Рамос рассказал, что был бы рад переходу форварда "ПСЖ" Неймара в мадридский клуб."Мне нравится играть рядом с лучшими футболистами, и Неймар — один из таких, я надеюсь. Переход Неймара в «Реал»? Нам бы пришлось обсудить его отсутствие в день рождения его сестры (смеется).Неймару проще попасть к нам через "ПСЖ", чем прямо из "Барселоны". Я бы подписал его без всяких сомнений. Он тот, кто решает исход матча. Я уже открыл ему дверь, если он захочет прийти в декабре", - приводит слова Рамоса Cadena SER.