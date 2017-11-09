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Армения разгромила Беларусь в товарищеском матче

Сборная Армении на своём поле провела товарищеский матч с командой Беларуси.

Товарищеский матч

Армения - Беларусь 4:1

Гол: Озбилиз, 41, Мхитарян, 44, Овсепян, 55, Варданян, 44 - Сорока, 58 (пен.)

Армения: Бегларян, Кадымян (Дагбашян, 68), Андонян, Микаэлян, Амбарцумян, Овсепян, Пиццелли, Малакян (Варданян, 46), Мхитарян (Григоряну, 75), Озбилиз (Симонян, 52), Барсегян (Корян, 76)

Беларусь: Гутор, Володько, Наумов (Гаврилович, 82), Политевич, Бурко, Быков (Климович, 46), Корзун (Лаптев, 61), Нехайчик (Матвейчик, 76), Карницкий (Евдокимов, 78), Седько (Ковалев, 46), Сорока

Предупреждения: Нехайчик, 32, Наумов, 41, Андонян, 53
Теги: Сборная Армении Сборная Белоруссии
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