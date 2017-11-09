Роман Зобнин: к тому времени, когда я буду играть в "Барселоне", Месси уже закончит с футболом

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин в эфире "Первого канала" оценил вероятность того, что он когда-нибудь будет играть в одной команде с форвардом "Барселоны" Лионелем Месси."Месси - гений. Думаю, мы с ним никогда не будем играть в одной команде. Лионелю 30 лет, а мне - 23 года. К тому времени, когда я буду играть в "Барселоне", Месси уже закончит с футболом", - сказал Зобнин, смеясь.