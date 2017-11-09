Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Роман Зобнин: к тому времени, когда я буду играть в "Барселоне", Месси уже закончит с футболом

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин в эфире "Первого канала" оценил вероятность того, что он когда-нибудь будет играть в одной команде с форвардом "Барселоны" Лионелем Месси.

"Месси - гений. Думаю, мы с ним никогда не будем играть в одной команде. Лионелю 30 лет, а мне - 23 года. К тому времени, когда я буду играть в "Барселоне", Месси уже закончит с футболом", - сказал Зобнин, смеясь.
Теги: Зобнин Месси Барселона
Сегодня, 19:21
Напечатать
14
(2)
№14 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:03) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: sssh53
Веселый мальчик, но не блещет умом

Зачем свинье ум, эпитетом свинья награждают человека, далеко не связанного с какими-либо умственными способностями, главное её достоинство, помимо мяса, мечтательность, закатив глаза, что Зобнин и продемонстрировал.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№13 Написал: акула (Сегодня, 20:48) #
  • 0
  •  (4)
online

Цитата: ФКСМ_1922
Только конченные ублюдки могут желать вред здоровью

таковых большинство среди поросят
Регистрация: 3.11.2017
№12 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 20:29) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sssh53
талантливый мальчик

я смотрю докуя повзрослела питарасня..
Регистрация: 14.12.2011
№11 Написал: Сибирячок (Сегодня, 20:19) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: sssh53
Вот дурак. Даже обидно за Ваше хамство и тупость. А Зобнин правда талантливый мальчик, но замахивается на Месси явно не из-за большого ума

Ты даже понять не в состоянии никуя. Зобнин сказал, что ему так далеко до Барсы, что Месси уже закончит к тому времени. Почему вы такие тупорылые?


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№10 Написал: grisha (Сегодня, 20:15) #
  • -5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Romella
Злые вы ..

Мы - умные !
Опыт показывает, что, когда Швондер не согласен и с Каутским и оппонентом , то он Швондером и будет до старости )))))))))))))))
Регистрация: 19.04.2017
№9 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 20:15) #
  • -3
  •  (7)

Romella,
Вот дурак. Даже обидно за Ваше хамство и тупость. А Зобнин правда талантливый мальчик, но замахивается на Месси явно не из-за большого ума
Регистрация: 23.09.2008
№8 Написал: Сибирячок (Сегодня, 20:13) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: ФКСМ_1922
Только конченные ублюдки могут желать вред здоровью

Ну, по традиции это питерцы.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№7 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 20:03) #
  • -1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sssh53
Веселый мальчик, но не блещет умом

когда ты вырезано-->вырезано из орта вытаскивал..что тебе сказал муж?

Цитата: Rasmuz
Не закончил бы раньше Месси, юморист.


Цитата: grisha
000 процентов так и будет - кроме пыли, от пыли ничего не будет, кроме пыли

гриша..а гриша!
Злые вы ..
Регистрация: 14.12.2011
№6 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 19:56) #
  • +8
  •  (18)
Болеет за:
«Спартак»
Только конченные ублюдки могут желать вред здоровью


--------------------
Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017
№5 Написал: grisha (Сегодня, 19:48) #
  • -11
  •  (19)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Rasmuz
Не закончил бы раньше Месси, юморист.

1000 процентов так и будет - кроме пыли, от пыли ничего не будет, кроме пыли
Регистрация: 19.04.2017
№4 Написал: Rasmuz (Сегодня, 19:41) #
  • -10
  •  (20)

Не закончил бы раньше Месси, юморист.
Регистрация: 29.08.2017
№3 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 19:38) #
  • -3
  •  (23)

Веселый мальчик, но не блещет умом
Регистрация: 23.09.2008
№2 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 19:25) #
  • +3
  •  (23)
Болеет за:
«Спартак»
Молодец Ромка grinning
Регистрация: 22.09.2007
№1 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 19:24) #
  • +2
  •  (26)
Болеет за:
«Спартак»
Рома с юмором..
Рома ждем возвращения.. smirk
Регистрация: 22.05.2015
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.