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ЦСКА не будет проводить товарищеские игры в паузу на матчи сборных

Футболисты ЦСКА собрались на базе в Ватутинках без игроков, вызванных в национальные сборные.

В ближайшую неделю армейцы будут тренироваться на базе в ежедневном режиме. Товарищеского матча в ноябрьскую паузу на сборные не запланировано. 17 ноября команда вылетит в Хабаровск на матч 17-го тура чемпионата России со "СКА-Хабаровском".
Теги: ЦСКА
Сегодня, 20:05
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