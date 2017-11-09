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Лионель Месси, Кака и Зинедин Зидан представили в Москве официальный мяч ЧМ-2018

Звезды мирового футбола представили в Москве официальный мяч чемпионата мира 2018 года, сообщает ТАСС.

В торжественной церемонии, в частности, приняли участие нападающий испанской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси, главный тренер испанского "Реала" Зинедин Зидан, бывший полузащитник итальянского "Милана" и сборной Бразилии Кака, бывший форвард итальянского "Ювентуса" и сборной Италии Алессандро Дель Пьеро, бывший полузащитник "Реала" и сборной Испании Хаби Алонсо, генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

Мяч, разработанный немецкой компанией Adidas, получил название "Телстар 18".

Теги: Месси Зидан
Сегодня, 20:09
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№2 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 20:57) #
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Болеет за:
«Зенит»
Месси, Зидан, Кака.... компания, конечно, неплохая, но для целостности этой авторитетной группы, явно не хватает Кержакова, или Зырянова, Широкова, Малофеева, Семака ...у нас же играют.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№1 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 20:18) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Ну хоть в традиционной расцветке. Заипали радужные мячики.
Регистрация: 23.08.2016
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