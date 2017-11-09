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Алан Дзагоев: вряд ли когда-нибудь будем играть с Месси в одной команде

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев в эфире Первого канала поделился мнением о нападающем сборной Аргентины Лионеле Месси.

"Месси - марсианин. Думаю, вряд ли мы когда-нибудь будем с ним играть в одной команде. Никогда такого не случится. Скорее всего, для этого ему нужно будет перейти в ЦСКА. Мой переход в "Барселону" - это маловероятно", - рассказал Дзагоев.
Теги: Дзагоев Месси Барселона ЦСКА
Сегодня, 20:45
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№2 Написал: Шмайхель (Сегодня, 21:01) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев в эфире Первого канала поделился мнением о нападающем сборной Аргентины Лионеле Месси.

"Месси - марсианин. Думаю, вряд ли мы когда-нибудь будем с ним играть в одной команде. Никогда такого не случится. Скорее всего, для этого ему нужно будет перейти в ЦСКА. Мой переход в "Барселону" - это маловероятно", - рассказал Дзагоев.
..Было у отца три сына..Двое умных,а третий ослан..


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От "газпрома",в ЛЧ ,как обычно лишь рекламные щиты.
Регистрация: 24.04.2017
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 20:53) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Тупые журналисты за***и уже провоцировать всех одним и тем же тупым вопросом про Месси .


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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